サウジアラビア記者殺人事件

サウジアラビア政府を批判していた記者がトルコのサウジ総領事館で殺害。

2020年9月8日

2019年2月15日

2018年12月1日

2018年11月20日

2018年11月13日

2018年11月10日

2018年11月4日

2018年10月30日

2018年10月26日

2018年10月24日

2018年10月22日

2018年10月20日

2018年10月19日