サウジアラビア政府を批判していた記者がトルコのサウジ総領事館で殺害。
同国の裁判所は7日、8人の被告に禁錮7〜20年の判決を言い渡した
共同通信
トルコの警察当局は14日、記者の遺体は依然、見つかっていないと発表した
日テレNEWS NNN
アルゼンチンで開幕したG20の会場において、米露の首脳は好意的に対応した
かつては政府の中枢にいたが、身の危険を感じて米国に事実上亡命したという
プレジデントオンライン
殺害時の音声に「ボスに伝えてくれ」という内容が含まれているという
トルコの大統領は10日、事件に関する録音音声を米国などに提供したと述べた
現政権に批判的だった3人の王子は、亡命中に行方不明になったという
FRIDAYデジタル
29日、トランプ大統領の行動について「失望している」とコメント
読売新聞オンライン
サウジの検察当局は25日、計画的な犯行だったと事実上認める声明を発表した
国際ジャーナリスト団体・国境なき記者団は22日、声明を出した
トルコメディアによると、記者は死亡の直前にサウジ皇太子と電話をしたそう
記者は在トルコの総領事館で会った人々と口論になり、死亡したとのこと
ライブドアニュース速報
トランプ大統領は18日、「記者は死亡したようだ」との認識を初めて示した