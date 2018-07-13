プロ野球オールスター2018
『プロ野球オールスター2018』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年7月16日
2018年7月15日
2018年7月14日
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オールスターゲーム2018第2戦 全パ連勝で西武勢が2日連続MVP
MVPは源田壮亮が獲得し、13日の森友哉に続き西武ライオンズが獲得
スポーツ報知
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菅野智之がオールスター戦で超スローボール 球場どよめき
初回2死一塁での初球に山なりスローボールを選択し、打者は驚きの表情
スポニチアネックス
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オールスターゲーム2018の第2戦 全パ・全セがスタメンを発表
全パ1番は柳田悠岐、次いで、外崎修汰、A・デスパイネ、山川穂高ら
スポーツ報知
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松坂大輔は強行出場 オールスター出場をめぐるスター選手の苦悩
6月に骨折をした糸井嘉男も、6回に代打で足を引きずりながら「強行出場」
デイリースポーツ
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松坂大輔の後ろで守備 筒香嘉智が喜び「この一日は絶対に忘れない」
憧れの松坂の後ろで守備についた筒香嘉智は「幸せな時間でした」とコメント
スポニチアネックス
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上原浩治が同期の松坂大輔に「お互いに年を取った」オールスターで競演
上原は同期の松坂について、「お互いに年を取ったなと思う」と語った
スポニチアネックス
2018年7月13日
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憧れの松坂大輔から打てず柳田悠岐が悔やむ「当たらんかった」
初回に中日の松坂大輔と対戦したが、豪快なフルスイングで空振り三振
スポーツ報知
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松坂大輔が12年ぶりの球宴を悔やむ「もう少しまともな球投げたかった」
全セの先発で登板し、1イニングを2被弾含む4安打5失点で降板となった松坂
スポニチアネックス
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オールスターゲーム2018第1戦 全パが全セとの打撃戦を制し先勝
3回までに、全パと全セの両軍合わせて5本塁打が乱れ飛ぶ打撃戦になった
スポニチアネックス
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「三振は気持ち良かった」松坂大輔が宣言通りの直球勝負に言及
先発した全セ・リーグの松坂大輔は、宣言通りに直球系のボールで挑んだ
スポーツ報知
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12年ぶりに球宴出場した松坂大輔 初回でいきなり2被弾5失点許す
12年ぶりの出場となった松坂大輔は、初回でいきなりの先頭打者弾を被弾
スポニチアネックス
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松坂大輔がオールスターで直球勝負発言 中日関係者は冷や汗
実戦復帰が球宴でのぶっつけ本番になることに、中日関係者はヒヤヒヤ
東スポWEB
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骨折で離脱中の糸井嘉男 オールスターに強行出場へ「できる範囲で」
本人が「できる範囲で球宴に出場したい」と話していると、球団関係者は説明
スポニチアネックス