登山家の栗城史多さん死去
2018年5月21日、登山家の栗城史多さんがエベレスト登山中に死去。
2018年5月27日
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「お笑いは死ねない」松本人志が栗城史多さんの挑戦に持論
「ロマンを追求して逝くって最高のエクスタシーでしょ」と松本
マイナビニュース
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栗城史多さんと交流があった前園真聖氏 最後の会話はプリン
「僕が大好きなプリンを紹介しますと言って別れたのが最後だった」と前園氏
スポーツ報知
2018年5月25日
2018年5月23日
2018年5月22日
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登山家の栗城史多さんの訃報「アンチ」からも悲しみの声
21日、栗城さんの下山が報じられるとネットには面白がるアンチの声が続出
J-CASTニュース
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エベレストで死去した栗城史多さん 記者に語っていた印象的な言葉
4度目のエベレスト登頂に挑んだ後の2013年3月に、記者はインタビューした
NEWSポストセブン
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「決意と覚悟を感じた」野口健氏、栗城史多さんと遭遇していた
4月30日のInstagramでは、栗城さんと数日前に遭遇したことを報告していた
日刊スポーツ
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野口健氏が栗城史多さんの訃報に無念「とてつもなく寂しい」
「大好きな仲間が逝ってしまった。無念の一言に尽きる」と呟いた野口氏
デイリースポーツ
2018年5月21日
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「彼は表現者だった」登山家仲間が語った栗城史多さんの生きざま
「登山家ではなく、山を対象とした表現者だった」と栗城さんの登山家仲間
ABEMA TIMES
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栗城史多さんがエベレスト下山中に死去 語っていた「雪女」との出会い
栗城さんから聞いた「雪女」の話が忘れられないと、茂木健一郎氏がツイート
デイリースポーツ
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登山家の栗城史多さんが死去 最後の肉声「感謝しながら登ってます」
AbemaTVは生中継を予定していた番組を中止し、別枠で追悼企画を放送した
スポニチアネックス
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栗城史多さんの訃報受け企業も追悼 グリコは11年から支援
11年から支援してきたグリコは「とても悲しく残念でなりません」とコメント
J-CASTニュース
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下山中に死去した栗城史多さん「危険な挑戦」に多方面から物議も
単独・無酸素登山を標榜しており「危険な挑戦」をあやぶむ声も多かったそう
J-CASTニュース
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登山家の栗城史多さん死去 AbemaTVが番組中止の報告と追悼
21日、午後4時から放送する予定だった登頂映像の生中継を中止すると報告
スポニチアネックス
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「低体温で息絶えた」登山家の栗城史多氏がエベレスト下山中に死亡
公式Facebookによると、撮影隊が低体温で息絶えた栗城氏を発見したという
デイリースポーツ
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登山家の栗城史多さんが35歳で死去 所属事務所が発表
栗城さんのFacebookを通し、エベレストで遺体が発見されたことを報告
スポニチアネックス
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栗城史多さんがエベレストで遭難か 死亡したとの情報も
登頂を断念し、下山する途中で死亡したとの情報もあるという
ライブドアニュース速報
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登山家の栗城史多さん死去か 海外メディアが報じる
エベレスト登頂に挑戦中だったが、中継班はブログで「下山する」と報告
ライブドアニュース速報