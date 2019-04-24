浦田直也

浦田 直也は、日本の男性歌手、ダンサー、タレント。AAAのリーダー兼メインボーカル。1982年11月10日。東京都出身。

2021年3月16日

2021年1月28日

2021年1月27日

2020年1月28日

2019年12月31日

2019年5月10日

2019年5月4日

2019年4月28日

2019年4月27日

2019年4月26日

2019年4月24日