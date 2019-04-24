浦田直也
浦田 直也は、日本の男性歌手、ダンサー、タレント。AAAのリーダー兼メインボーカル。1982年11月10日。東京都出身。
2021年3月16日
2021年1月28日
2021年1月27日
2020年1月28日
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元AAA浦田直也がTwitter再開も厳しい声「皆に謝罪すれば？」
写真とともに自身の曲の歌詞を投稿したことに、ユーザーからは厳しい声も
女性自身
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女性への暴行事件で脱退の元AAA浦田直也 SNS再開に賛否
「居場所をみつけるよ」などと投稿し、「お帰りなさい」と歓迎する声が続出
東スポWEB
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暴行事件でAAAを脱退した浦田直也「居場所をみつけるよ」
「逃げない やめない 終わらない 居場所をみつけるよ」などと綴っている
スポニチアネックス
2019年12月31日
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AAAメンバーが浦田直也の脱退にコメント「私たちが出した結論」
31日に所属するAAAの脱退を表明したことを受け、メンバーがコメントした
マイナビニュース
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無期限謹慎のAAA浦田直也が脱退 西島隆弘ら「何が正しい選択なのか」
浦田の謹慎処分は31日に解除となり、年明けからはソロで再起を図るとのこと
デイリースポーツ
2019年5月10日
2019年5月4日
2019年4月28日
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「AAA」の宇野実彩子 浦田直也容疑者の騒動を受けインスタで謝罪
「ご心配やご迷惑をお掛けしており、誠に申し訳ございません」とコメント
スポニチアネックス
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バカリズムが浦田容疑者を非難「酔っ払いに対する嫌悪感ずっとある」
自分は下戸のため、酔っ払いへの薄っすらとした嫌悪感がずっとあると告白
マイナビニュース
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松本人志、AAA浦田容疑者と共演経験も 会見に「甘いですよね」
酒に酔っていたとして「記憶にない」を連発した浦田容疑者に「甘い」と糾弾
スポニチアネックス
2019年4月27日
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浦田直也容疑者が会見で「覚えてない」連発 和田アキ子「信じられない」
当時は酒に酔っていたとし、「覚えていない」を連発した浦田容疑者を疑問視
スポーツ報知
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「不肖の弟」浦田直也容疑者の騒動 苦い幕切れとなった浜崎あゆみの平成
このほど逮捕されたAAAの浦田直也容疑者は、浜崎のバックダンサー出身
日刊ゲンダイDIGITAL
2019年4月26日
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「名前出して失敗するってカッコ悪い」岡村隆史が浦田直也容疑者に苦言
自身の経験も踏まえ、「名前出して失敗するって一番カッコ悪い」とコメント
日刊スポーツ
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浦田容疑者の暴力事件めぐる会見 反省の色が見えないと感じる人も
謝罪会見では容疑者に反省が感じられないと思う人も多かっただろう、と筆者
デイリー新潮