いときん
いときんは日本のJ-POPグループ・ET-KINGのメンバー。1979年3月3日生まれ。兵庫県出身。
2018年2月4日
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ET-KINGのいときんさん告別式に約5000人が参列 メンバーがギフト献歌
メンバー5人が弔辞を読み終えると、代表曲である「ギフト」を献歌
デイリースポーツ
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ET-KINGいときんさんの通夜 コシバKENが5人での活動続行を宣言
コシバKENはグループとして5人で活動を続けていくことをファンに宣言
デイリースポーツ
2018年2月1日
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ET-KING・いときんさんが死去 闘病中も仲間に「しっかりせえよ」
いときんさんは闘病の中でも、他のメンバーを叱咤激励していたという
デイリースポーツ
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千原せいじ ET-KING・いときんさんの訃報に悲痛「ほんとに、つらい」
1日の番組で、親交があった千原せいじは悲痛の思いを語った
日刊スポーツ
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ET-KING・いときんさん闘病の肺腺がん 全身に広がりやすく手術も困難
肺の末梢部分に発生しやすく、進行するまで症状が出にくいという
スポニチアネックス
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ET-KINGのリーダー、いときんさんが38歳で死去 17年8月に肺腺がん公表
2017年8月にステージ4の肺腺がんであることを公表し、治療に専念していた
スポニチアネックス