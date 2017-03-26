稀勢の里が逆転優勝
2017年の大相撲春場所で、稀勢の里が照ノ富士を破り、逆転優勝を果たした。
2017年4月4日
2017年3月29日
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稀勢の里の手が照ノ富士のマゲに接触？言及しない実況に違和感も
勝敗の決する場面で、稀勢の里の手が照ノ富士のマゲにかかっていたそう
日刊SPA!
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白鵬らモンゴル勢が激怒か 貴乃花親方がした仕打ち
16年の巡業中、バスで移動中に白鵬が置き去りにされる事件があったそう
日刊ゲンダイDIGITAL
2017年3月28日
2017年3月27日
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曙太郎、稀勢の里優勝の価値を語る「あのままスムーズにいってたら…」
あのままスムーズに優勝することより、ケガをしたことで勉強になったという
東スポWEB
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2場所連続優勝を果たした新横綱・稀勢の里「一生の思い出になる」
「一生の思い出になるような、そんな大阪場所（春場所）だった」と稀勢の里
日テレNEWS NNN
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稀勢の里の下半身に行司も驚き「太くなった、明らかに違う」
「（さらに）下半身が太くなった。明らかに違う」と行司
スポニチアネックス
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稀勢の里が一夜明け記者会見「痛みがないから大丈夫と思う」
負傷した左肩周辺について「痛みがないから大丈夫と思う」と話した
デイリースポーツ
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稀勢の里のケガにかかりつけの整体師 「普通の力士なら休場」
「普通の力士なら休場でしょう」と治療した柔道整復師
スポニチアネックス
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照ノ富士が稀勢の里に破れ優勝を逃す 「安定してない」などの声も
「稀勢の里と違い1年間安定してないしね」と二所ノ関審判部長
スポーツ報知
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デーモン閣下が優勝の稀勢の里を絶賛「何と立派な横綱だ」
「何と立派な横綱となったことだ」と感銘を受けたとデーモン閣下
デイリースポーツ