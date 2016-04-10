田児賢一
田児賢一は、バドミントン選手。埼玉県出身、1989年7月16日生まれ。
2020年2月1日
2017年11月8日
2017年4月23日
2016年12月25日
2016年12月2日
2016年6月1日
2016年5月8日
2016年5月7日
2016年4月19日
2016年4月18日
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田児賢一、海外のカジノ通いについて注意されていた 日本代表監督が明かす
海外でのカジノ通いなどに関し、過去に田児を呼んで注意したという
東スポWEB
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バド日本代表首脳が無念の表情「桃田賢斗は本当に頑張っていた」
朴柱奉監督は、桃田賢斗に関して「（賭博の噂は）なかった」と語った
デイリースポーツ
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田児賢一と桃田賢斗 「闇カジノ」店長が明かした2人の様子
店の雰囲気に臆することなく、ジャージ姿で店に来ていたことを明かした
現代ビジネス
2016年4月15日
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田児賢一 裏カジノを断った後輩部員に暴力を振るうことも？
田児は高校の後輩を舎弟として扱い、ギャンブルに連れ回していたと暴露
NEWSポストセブン
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桃田賢斗と田児賢一の闇カジノめぐり北村晴男弁護士が指摘
常習性が低い桃田が、法的な処罰を受ける必要性はゼロに近いとのこと
デイリースポーツ
2016年4月12日
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桃田賢斗と違法カジノへの入店を認めた田児賢一 「ギャンブル依存症の目」
バカラ中の田児の様子はディーラーの間でも話題になっていたとのこと
週刊女性PRIME
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桃田賢斗と田児賢一が受け取った助成金、返還も検討 バドミントン協会
2人が受け取った助成金について返還を検討することを確認
デイリースポーツ
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闇カジノ元店長が語る田児賢一の勝負師ぶり 「初心者には見えなかった」
闇カジノ元店長は田児について「『初心者』には見えなかった」と語っている
女性自身
2016年4月11日
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NTT東日本が違法カジノ問題で桃田賢斗と田児賢一の処分発表
11日付で田児賢一を「解雇」、桃田賢斗を「出勤停止30日」とした
日テレNEWS NNN
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田児賢一、運転手代わりに後輩誘う？ トップ選手ゆえの「勘違い」か
第一人者であった田児にはトップ選手ゆえの「勘違い」があったと筆者は推測
スポニチアネックス