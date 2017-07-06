高木京介

石川県能美市出身のプロ野球選手。1989年9月5日生まれ。読売ジャイアンツ所属。野球賭博への関与により、一時失格処分を受けていた。2017年3月、育成選手として巨人と再び契約した。

2020年11月11日

2019年11月28日

2019年6月15日

2019年6月14日

2018年3月19日

2018年2月7日

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2017年9月21日

2017年7月6日