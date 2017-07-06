石川県能美市出身のプロ野球選手。1989年9月5日生まれ。読売ジャイアンツ所属。野球賭博への関与により、一時失格処分を受けていた。2017年3月、育成選手として巨人と再び契約した。
フルカウント
今季の500万円から、2500万円（500％）増となる推定3000万円でサイン
スポーツ報知
14日の日本ハム戦で2点本塁打を浴びるなどし、165試合目の登板で初黒星に
日刊ゲンダイDIGITAL
デビューから連続登板機会無敗の記録を更新中だった高木京介がついに初黒星
デイリースポーツ
2016年3月に野球賭博への関与が判明し、1年間の失格処分が下された高木
スポニチアネックス
ファンや関係者などを「裏切ってしまったことが一番つらかったです」と高木
1年前の今ごろは先が見えない中で孤独に練習をしていたという
視察した鹿取義隆GMの前で、力強い直球を中心に105球を披露
巽大介、松崎啄也、育成の成瀬功亮、田中大輝、高木の5人
野球賭博問題で1年間の失格処分を受け、3月に育成選手として再契約した高木
見つからなかったらOKなどの感覚は「プロ野球選手として非常に残念」と語る
現在は支配下登録という、本当の意味での「復帰」を目指す日々を送っている