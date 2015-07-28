調布の住宅街に飛行機墜落
東京・調布市の住宅街に小型機が墜落し、乗っていた2人と住宅にいて巻き込まれた女性の合わせて3人が死亡した事故。
2017年7月5日
2015年8月18日
2015年8月9日
2015年8月8日
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調布飛行場で運行制限 自家用機を操縦する男性「腕が落ちる」
舛添要一都知事は「自家用機の運航停止も視野に入れて検討する」と発言
読売新聞オンライン
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調布市の住宅街に小型機墜落 いまだに多くのナゾを残す
エンジントラブルや機体の重さを指摘されているが、いまだに不明点も多い
読売新聞オンライン
2015年8月6日
2015年8月5日
2015年8月4日
2015年8月3日
2015年8月2日
2015年7月31日
2015年7月30日
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墜落の小型機に周辺住民が証言「エンジン音が通常より低かった」
周辺住民は小型機について、「エンジン音が通常より低かった」と話している
読売新聞オンライン
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調布小型機墜落に多すぎる謎 カギ握る「3人の搭乗者」の証言
小型機は5時間分の燃料しか積載していなかったなど、謎が多い事故だと筆者
日刊ゲンダイDIGITAL
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調布の小型機墜落 巻き添えとなった犠牲者の小型犬は瀕死の重傷
住宅から助け出された犬が、瀕死の重傷を負っていたことが分かった
スポーツ報知
2015年7月29日
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調布市で墜落した小型飛行機 11年前の事故でエンジンを損傷していた
墜落した小型機は、2004年の事故でエンジンに損傷を受けたことが分かった
日テレNEWS NNN
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調布市の住宅街に墜落した小型機の飛行計画書に「ずれ」
機長は飛行計画書に、搭載する燃料を「5時間分」と記載していたとわかった
読売新聞オンライン
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調布の小型機 3軒隣の屋根に接触して墜落…バウンドして炎上か
小型機は、全焼して死者が出た住宅の3軒隣の屋根に接触
読売新聞オンライン
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調布市の小型機墜落 識者も状況に疑問「ベテランなら常識だが…」
燃料は満タンで、男性5人が乗った総重量は離陸可能な限界ぎりぎりだった
スポニチアネックス
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調布市の小型機墜落 事故原因をめぐり次々と噴出する疑惑
飛行計画書にも虚偽疑惑浮上し、「遊覧飛行」だった可能性があるという
東スポWEB