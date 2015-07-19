愛知県日進市の強盗殺人

愛知県日進市梅森町で7月12日、17歳の男子高校生に65歳の男性が殺害され、現金などが奪われた事件。

2015年11月10日

2015年8月4日

2015年7月24日

2015年7月23日

2015年7月22日

2015年7月21日

2015年7月20日

2015年7月19日