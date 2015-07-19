愛知県日進市の強盗殺人
愛知県日進市梅森町で7月12日、17歳の男子高校生に65歳の男性が殺害され、現金などが奪われた事件。
2015年11月10日
2015年8月4日
2015年7月24日
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自治会長殺害で逮捕された高校3年生「祖父に似ていたから」
少年は「祖父に似ていたから狙った」と話していることが新たに分かった
日テレNEWS NNN
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愛知県の強盗殺人事件で逮捕された高校3年生 酒鬼薔薇と共通点
専門家は、逮捕された少年と「酒鬼薔薇」には共通点があると指摘している
日刊ゲンダイDIGITAL
2015年7月23日
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愛知県の男性刺殺 逮捕の高校3年生は事件前に「致命傷」など検索
逮捕された高校3年生は事件前、「致命傷」などを検索にかけていたと判明
日テレNEWS NNN
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愛知県の男性刺殺 逮捕された高校3年生の血が付着した服を家族が洗っていた
逮捕された高校3年生は血のついた服をベランダに隠していたが、家族が発見
読売新聞オンライン
2015年7月22日
2015年7月21日
2015年7月20日
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愛知県で17歳少年が男性を殺害 友人の家から預けたナイフを押収
逮捕された少年の友人宅からもサバイバルナイフが押収されたことが分かった
日テレNEWS NNN
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愛知県の強盗殺人で逮捕された高校3年生 事件後に友人に連絡
逮捕された高校生は事件後、友人に「緊急です」などと連絡していたという
日テレNEWS NNN
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日進市の強盗殺人 逮捕された高校生の自宅から数本のナイフを押収
逮捕された高校生の自宅から、ナイフ数本が押収されていたことが分かった
日テレNEWS NNN
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愛知県日進市の強盗殺人 容疑者の少年の幼なじみが言葉失う
強盗殺人容疑で逮捕された少年について、真面目で落ち着いた性格と同級生
読売新聞オンライン