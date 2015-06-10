北海道の一家5人死傷
北海道砂川市で車2台が衝突するなどして歌志内市歌神の家族5人が死傷した事故。
2016年11月10日
2015年7月23日
2015年7月22日
2015年7月10日
2015年6月18日
2015年6月16日
2015年6月15日
2015年6月14日
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北海道の一家5人死傷 ひき逃げ車両を住宅街に一晩放置していた
長男ひき逃げの疑いで逮捕された男の車が、一晩放置されていたことが判明
日テレNEWS NNN
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北海道の4人死亡事故「100キロを超える速度は出していない」
14日朝、RV車を運転していた男が送検された
日テレNEWS NNN
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北海道の親子4人死亡事故 容疑者が焼酎を飲んでいたと同乗者が証言
同乗者が「容疑者が焼酎などを飲んでいた」と、話していることが判明した
読売新聞オンライン
2015年6月13日
2015年6月12日
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砂川市一家5人の死傷事故 RV車を運転の男は赤信号を無視して進入
逮捕された男は、30秒前の赤信号を無視して交差点に進入していたことが判明
日テレNEWS NNN
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北海道の親子4人が死亡事故 RVを運転していた男を逮捕
道警は12日、RVを運転していた建設業の男を危険運転致死傷の容疑で逮捕した
読売新聞オンライン
2015年6月11日
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北海道砂川市で一家5人が死傷 容疑者は反省の言葉を述べず
容疑者はこれまでのところ反省の言葉は述べず、容疑を否認しているという
日テレNEWS NNN
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北海道砂川一家4人死亡事故 容疑者の同乗者「何かに乗り上げた」
容疑者の車に同乗していた男性は「何かに乗り上げた気がする」と話している
読売新聞オンライン
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北海道砂川市の5人死傷事故 車は時速100km以上で走行か
事故を起こした車は時速100キロ以上で走っていた可能性が高いという
日テレNEWS NNN
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砂川ひき逃げ事故 家族4人の告別式が営まれ参列者「なにも言えない」
11日、家族4人の告別式が営まれ多くの人が参列した
日テレNEWS NNN
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北海道の家族4人死亡で逮捕の男 事故後は知人宅で一夜
逮捕された男は、翌朝まで知人宅などで過ごしていたことが分かった
読売新聞オンライン