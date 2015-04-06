サガン鳥栖キムの顔面踏みつけ

サガン鳥栖のキム・ミンヒョクが、鹿島アントラーズの金崎夢生の顔を意図的に踏みつけるような行為がみられた。

2015年4月10日

2015年4月9日

2015年4月8日

2015年4月7日

2015年4月6日