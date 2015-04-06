サガン鳥栖キムの顔面踏みつけ
サガン鳥栖のキム・ミンヒョクが、鹿島アントラーズの金崎夢生の顔を意図的に踏みつけるような行為がみられた。
2015年4月10日
2015年4月9日
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鳥栖のキム・ミンヒョクが謝罪 鹿島の金崎夢生と肩を組んで写真
9日には金崎やクラブに謝罪し、金崎は「笑って撮ろう」と撮影を提案
SOCCER KING
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サガン鳥栖キム・ミョンヒョクへの処分に非難 野球の厳しさと比較も
キムは4試合の出場停止処分となったが、処分が甘いと非難されている
日刊ゲンダイDIGITAL
2015年4月8日
2015年4月7日
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鳥栖のキム・ミンヒョクに4試合出場停止処分 処分の重さが話題に
ネットでは「10試合ぐらいかと思っていた」など処分の重さが議論されている
デイリースポーツ
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サガン鳥栖がキム・ミンヒョクの踏みつけ行為を謝罪 再発防止を徹底
「ファン・サポーターの皆さまへ心からお詫び申し上げます」と声明を発表
ゲキサカ
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顔踏みつけの鳥栖DFキム・ミンヒョク 公式戦4試合の出場停止
同選手は3日の試合で、相手選手の顔面を踏みつける行為をしていた
スポニチアネックス
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サガン鳥栖キム・ミンヒョクの踏みつけ行為に鹿島アントラーズが申し立て
対象はキムが鹿島の金崎と接触した後に取った、頭部を踏みつけるような行動
スポーツ報知
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鳥栖のキム・ミンヒョクによる「顔踏みつけ」 中国人からも批判の声
「見ているだけでも痛い」 「レッドカードじゃないの？」 と中国ネット
Record China