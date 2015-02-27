後藤浩輝騎手の自殺
JRAの後藤浩輝騎手(40)が2015年2月26日夜、茨城県阿見町にある自宅で首をつり自殺をしていたことが分かった。
2015年4月5日
2015年3月4日
-
後藤浩輝騎手が生前に福島で見せたファンサービス 競馬場に歓声
福島競馬が再開した2012年4月7日、自前の応援幕をファンに向けて掲げた
東スポWEB
-
後藤浩輝さんの妻が心境を吐露「ケガから復帰した姿を誇りに思う」
度重なるケガから復帰した姿を誇りに思う、と麻利絵は語った
東スポWEB
2015年3月1日
-
後藤浩輝騎手の死去で乗り代わりの三浦皇成が優勝 言葉詰まらせる
騎乗した三浦皇成は「後藤さんが乗りたかっただろうな思って…」とコメント
スポニチアネックス
-
後藤浩輝騎手 首の痛みがうつ発症につながり自殺したとの見方も
首を痛めてリハビリを続けていた点が気になると筆者は指摘
日刊ゲンダイDIGITAL
-
後藤浩輝騎手の自殺 酔っ払って「死にたい」と愚痴こぼすことも
酔っ払った時には「死にたいよ」と愚痴をこぼす姿が目撃されていた
東スポWEB
2015年2月28日
-
テレビ東京で後藤浩輝騎手の追悼番組 ジャングルポケット斉藤慎二が涙
番組終盤で、司会のジャングルポケット・斉藤慎二が声を詰まらせながら追悼
スポニチアネックス
-
後藤浩輝騎手の死に芸能人が悲痛 優しさ伝わるエピソードを語る
28日には水野由加里、久保田真紀子ら多くの芸能人から悲しみの声が相次いだ
スポニチアネックス
-
JRAの後藤浩輝騎手が自殺 突然の死に競馬界は謎と悲しみに包まれる
通算1447勝を挙げ、今週末の中山競馬でも15鞍に騎乗予定だった
スポニチアネックス
-
武井壮がJRA・後藤浩輝騎手の自殺に本音「未だに信じられない」
武井壮は28日、「また会いたい、寂しいよ」と同学年の友人の死を悼んだ
スポニチアネックス
2015年2月27日
-
JRAの後藤浩輝騎手が自殺 前夜に笑顔でフェイスブック更新
自殺とみられるが、26日の午後8時にはFacebookを更新
デイリースポーツ
-
後藤浩輝騎手の訃報を受け蛯名正義が発言「自分たちに至らない面が」
日本騎手クラブ副会長・蛯名正義騎手が、訃報を受けてコメントを発表
東スポWEB
-
後藤浩輝騎手の自殺を受け矢部美穂がブログを更新…湯原麻利絵を心配
ショックを受けるとともに、妻の湯原麻利絵の胸中を案じた
スポニチアネックス
-
篠田麻里子が後藤浩輝騎手の訃報にツイート 「うまプロ」でも共演
篠田麻里子は「悲報に驚いています」とツイート
東スポWEB
-
JRAの後藤浩輝騎手、茨城県にある自宅で自殺
同日も夕方まで家族と普通に過ごしており、動機は今のところ不明
東スポWEB