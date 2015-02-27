後藤浩輝騎手の自殺

JRAの後藤浩輝騎手(40)が2015年2月26日夜、茨城県阿見町にある自宅で首をつり自殺をしていたことが分かった。

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2015年3月1日

2015年2月28日

2015年2月27日