女子プロレスの凄惨マッチ

女子プロレス団体「スターダム」のメインイベントで、王者・世IV虎（よしこ）が挑戦者・安川惡斗（やすかわあくと）の顔を変形させるほど殴り続けた。

2016年2月20日

2016年1月13日

2016年1月11日

2015年12月24日

2015年12月1日

2015年10月11日

2015年7月28日

2015年6月2日

2015年6月1日

2015年5月31日

2015年4月23日

2015年3月27日

2015年3月25日

2015年3月24日

2015年3月21日

2015年3月19日

2015年3月11日