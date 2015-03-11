女子プロレスの凄惨マッチ
女子プロレス団体「スターダム」のメインイベントで、王者・世IV虎（よしこ）が挑戦者・安川惡斗（やすかわあくと）の顔を変形させるほど殴り続けた。
2016年2月20日
2016年1月13日
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世IV虎の復帰表明 女子プロレス界の「横綱」里村明衣子が大激怒
女子プロレス界の「横綱」こと里村明衣子は「本当に怒っています」と述べた
東スポWEB
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凄惨マッチの安川悪斗 世IV虎の現役復帰に条件付きで理解示す
世IV虎は15年、安川の顔面に重傷を負わせた「凄惨マッチ」後に引退していた
デイリースポーツ
2016年1月11日
2015年12月24日
2015年12月1日
2015年10月11日
2015年7月28日
2015年6月2日
2015年6月1日
2015年5月31日
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世IV虎が引退を発表 2月に安川悪斗に重傷負わせ無期限出場停止処分中
2月の後楽園大会で安川悪斗に重傷を負わせ無期限出場停止処分を受けていた
デイリースポーツ
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女子プロレス凄惨マッチの世IV虎が電撃引退 騒動にケジメ
ロッシー小川社長は「今回の騒動にケジメをつけたということです」と説明
東スポWEB