錦織圭のメンフィスOP3連覇
男子プロテニスのメンフィス・オープン決勝が2月15日に開かれ、錦織圭がケビン・アンダーソン（南アフリカ）をストレートで下し、大会史上初の3連覇を果たした。
2015年2月18日
2015年2月17日
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錦織圭、メンフィス・オープンで大会史上初の3連覇「人生楽じゃない」
「人生楽じゃない!たまにプレッシャーのない生活に憧れます」と錦織
スポニチアネックス
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錦織圭 次戦の結果で日本勢最高の世界ランク3位浮上の可能性
次戦のメキシコ・オープンの結果次第で、世界ランク3位に浮上する可能性も
スポーツ報知
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松岡修造が錦織圭の3連覇に発言「最悪な状態でも優勝できた…」
錦織は最悪な調子だったが、今後の大きな自信になるだろうと松岡は語る
スポニチアネックス
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錦織圭の3連覇に中国人からも喜びの声「敬服せざるを得ない」
「すごい! 」「敬服せざるを得ない」などと賞賛の声が上がっている
マイナビニュース
2015年2月16日
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錦織圭 ケビン・アンダーソンにストレート勝ちでV3達成
錦織は今季初優勝となり、自身初の同一ツアー大会3連覇を達成した
スポーツ報知
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錦織圭 メンフィス・オープン優勝で3連覇達成「最高の試合だった」
「素晴らしい1週間だった。決勝は最高の試合ができた」と錦織は喜んだ
スポニチアネックス
2015年2月15日
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錦織圭がメンフィス・オープン準決勝勝利「負けるかと思った」
世界ランク41位の選手に苦戦し、「今日は負けるかもと思った」とコメント
デイリースポーツ
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錦織圭、クエリーと対戦し逆転勝ち メンフィス・オープン3連覇へ王手
3試合連続のフルセットの熱闘で3試合連続の逆転勝ちとなった
スポニチアネックス
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錦織圭が逆転勝利も「どうやって勝ったかわからない」メンフィスOP
「最後はどうやって勝ったかわからない」と勝利にも笑顔なし
スポニチアネックス