錦織圭のメンフィスOP3連覇

男子プロテニスのメンフィス・オープン決勝が2月15日に開かれ、錦織圭がケビン・アンダーソン（南アフリカ）をストレートで下し、大会史上初の3連覇を果たした。

2015年2月18日

2015年2月17日

2015年2月16日

2015年2月15日

2015年2月14日

2015年2月13日

2015年2月12日

2015年2月11日