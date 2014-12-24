NHKお天気お姉さんのW不倫報道

NHK「ニュース7」のお天気キャスター・岡村真美子がダブル不倫をしていたと「週刊文春」が報じた。相手はTBS「ひるおび!」の気象予報士・佐藤大介氏と気象庁関係者の男性。