倉科カナと竹野内豊の熱愛
俳優・竹野内豊（43）と女優・倉科カナ（26）が、熱愛中であることが分かった。「フライデー」が報じているもので、双方ともに「親しくさせていただいている」と交際を認めた。
2018年6月12日
2018年5月24日
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竹野内豊と倉科カナの双方事務所 6月結婚報道を否定
双方の事務所は「そのような事実はございません」と否定した
オリコンニュース
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竹野内豊と倉科カナが半同棲？6月22日に入籍か
関係者が聞いた話によると、竹野内が都内に建てた豪邸で半同棲中だという
デイリー新潮
2018年3月20日
2017年9月8日
2017年3月21日
2016年12月23日
2016年3月18日
2016年3月12日
2015年12月22日
2015年6月26日
2015年3月3日
2015年2月20日
2015年1月12日
2014年12月26日
2014年12月24日
2014年11月15日
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倉科カナが竹野内豊との熱愛報道を問われるも無言のまま立ち去る
会見終了後には、竹野内豊との熱愛報道について質問が飛んだ
マイナビニュース
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竹野内豊との交際問われた倉科カナの反応は?
竹野内豊との交際を聞かれた倉科は、顔をそむけて無言を貫いた
スポニチアネックス