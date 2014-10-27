倉科カナと竹野内豊の熱愛

俳優・竹野内豊（43）と女優・倉科カナ（26）が、熱愛中であることが分かった。「フライデー」が報じているもので、双方ともに「親しくさせていただいている」と交際を認めた。

2018年6月12日

2018年5月24日

2018年3月20日

2017年9月8日

2017年3月21日

2016年12月23日

2016年3月18日

2016年3月12日

2015年12月22日

2015年6月26日

2015年3月3日

2015年2月20日

2015年1月12日

2014年12月26日

2014年12月24日

2014年11月15日

2014年11月9日

2014年10月27日