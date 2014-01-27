波平声優・永井一郎さん死去
TVアニメ「サザエさん」の磯野波平役を担当するなど、長年にわたり活躍してきた声優の永井一郎さんが1月27日に死去した。82歳だった。
2016年12月25日
2014年2月10日
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サザエさん 1年3カ月ぶりに20%超
番組の平均視聴率が23.7％だったことが10日、分かった
スポニチアネックス
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2代目「波平」の起用理由明かす
茶風林は「ちびまる子ちゃん」の永沢君や洋画の吹き替えなど幅広く活躍
オリコンニュース
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新・波平に茶風林、永沢君役など
茶風林は「ちびまる子ちゃん」の永沢君やヒデじいの声で知られる
スポニチアネックス
2014年2月9日
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永井さん、波平らしい最後の肉声
9日、永井さんが生前に収録した最後のエピソードが放送された
デイリースポーツ
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「最後の波平」はバカモ〜ンなし
9日、永井さんが生前に収録した最後のエピソードが放送された
スポニチアネックス
2014年2月4日
2014年2月3日
2014年2月2日
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永井さん通夜で「サザエ」役が涙
長女サザエ役の加藤みどり、妻フネ役の麻生美代子らが弔問に訪れた
スポニチアネックス
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永井さん、最後の仕事姿が放映
永井さんの最後の仕事となったTBS系の番組が2日、放送された
スポニチアネックス