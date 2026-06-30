読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！憧れの先輩との恋を応援してくれたやさしい友人。しかしその裏には想像を絶する思惑が隠されていました……。信じていた人たちに裏切られた恐怖の体験談をお届けします。憧れの先輩と大切な友人私が大学生だったころのお話です。当時、サークル内でとても人気があり、誰に対してもやさしく接してくれる憧れの先輩がいました。私はずっと彼に密かな想いを寄せていたのですが、自分