【衝撃ラスト】親友の後押しで“憧れの先輩”と交際スタート♡ しかし、幸せの裏では【信じられない裏切り】が...！？

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！憧れの先輩との恋を応援してくれたやさしい友人。しかしその裏には想像を絶する思惑が隠されていました……。信じていた人たちに裏切られた恐怖の体験談をお届けします。

私が大学生だったころのお話です。当時、サークル内でとても人気があり、誰に対してもやさしく接してくれる憧れの先輩がいました。

私はずっと彼に密かな想いを寄せていたのですが、自分に自信がなく、遠くから見つめているだけの毎日でした。

そんな私の背なかを力強く押してくれたのが、いつも一緒にいた仲のいい友人でした。彼女は「絶対に上手くいくよ！」となん度も励ましてくれ、先輩と話すきっかけを意図的に作ってくれました。

そのおかげで先輩との距離は少しずつ縮まっていき、ついに彼のほうから告白され、私たちは正式にお付きあいを始めることになりました。

大好きな先輩の彼女になれた喜びと、友人への感謝の気持ちで胸がいっぱいでした。