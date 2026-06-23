ローソンは、2026年6月23日から29日までの期間、お得な「1個買うと1個もらえる」キャンペーンを実施しています。「スプライト」などの飲料無料券も1つめの対象商品は、明治「ミルクチョコレート スティックパック」「ブラックチョコレート スティックパック」「ストロベリーチョコレート スティックパック」（各10枚）、「ホワイトチョコレート スティックパック」（41g）です。いずれか1個を購入すると、「エッセル スーパーカッ