【ローソン】6月23日から「スーパーカップ」アイスや「ワンタン」などの無料券もらえる！「1個買うと1個もらえる」のラインアップぜんぶ見せ。

ローソンは、2026年6月23日から29日までの期間、お得な「1個買うと1個もらえる」キャンペーンを実施しています。

「スプライト」などの飲料無料券も

1つめの対象商品は、明治「ミルクチョコレート スティックパック」「ブラックチョコレート スティックパック」「ストロベリーチョコレート スティックパック」（各10枚）、「ホワイトチョコレート スティックパック」（41g）です。

いずれか1個を購入すると、「エッセル スーパーカップ 超バニラ」（200ml）、「ブルガリアフローズンヨーグルトデザート」（85ml）のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、東洋水産「でかまる もやし味噌ラーメン」です。

1個購入すると、「ワンタン」の「しょうゆ味」「とんこつ」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、ハウスウェルネスフーズ「PERFECT VITAMIN 1日分のビタミンゼリー」の「グレープフルーツ味」「マスカット味」（各180g）です。

どちらか1個を購入すると、「1日分のビタミン グレープフルーツ味」（120ml）1個と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、佐藤製薬「ユンケルローヤルC3」（30ml／指定医薬部外品）と「ユンケルローヤル錠」（2錠／指定医薬部外品）です。

どちらか1個を購入すると、「ユンケルローヤル顆粒」（1包／指定医薬部外品）1個と引き換えられる無料券がもらえます。

上記4つの引換期間は、いずれも6月30日から7月6日まで。

5つめの対象商品は、コカ・コーラ「ファンタシトラス＆メローイエロー」（490ml）と「ファンタホワイトグレープ＆アンバサ」（500ml）です。

どちらか1本を購入すると、「スプライト」（470ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は6月30日から7月13日まで。

商品によって引換期間が異なるので注意が必要です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ