理想の結婚生活が、音を立てて崩れていく--。夫の裏切りと家族の巧妙な支配に立ち向かう主人公の姿を描き、多くの読者の心を揺さぶった『結婚したらゴミでした』(著：ふくよかまるみ)。今回は、制作の舞台裏から作品に込められた切実なメッセージまで、作者のふくよかまるみ(@fukuyokamarumi)さんにたっぷりとお話を聞いた。【漫画】本編を読む『結婚したらゴミでした』(著：ふくよかまるみ)--非常にインパクトのあるタイトルです