女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2022年6月24日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝皆さんの周りには、思いがけないギャップを持っている人物はいますか？ 今回は、とある理由から、昔と今でガラリと変わった意外な人物に出会ったエピソードを紹介します。◆通学路にたむろするヤンキーたち「今ではあまり見なくなたん