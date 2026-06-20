上杉柊平の演技にはリラックス効果があるようだ。見上愛と上坂樹里W主演の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK）では、東京府の会計課に勤める槇村宗一役を演じている。初登場は第8週第38回。上手からフレームインする瞬間、画面上に新しい風を吹き込んだ。心地よい演技が視聴者に癒しを与え、ゆるやかな動作でときめかせる。上杉本人も癒しの人物であり、YouTubeチャンネル上では憩いの空間を紹介している。“イケメン研究家”