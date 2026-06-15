見た目や性格は違っても、それぞれが悩みを抱えている…。【漫画】本編を読むXで“万バズ”漫画を連発している漫画家・港区カンナ(@mina_kan_chan)さん。恋愛や婚活をテーマにした作品で注目を集めており、現在は「東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜」を連載している。今回は、思わせぶりな行動で男性を翻弄する女性・るかを描いたエピソードと、その制作背景について話を聞いた。■“ヒロインになれない”女性たち