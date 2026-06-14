「レイヤードの順番」をかえてみるスタイリングが固定化しやすいレイヤードから新たな可能性を模索。相性のいい組み合わせはそのままに順番だけをかえてみると、丈や厚みにギャップが生まれて凝った印象へと近づける。ノースリのインナーづかい→「タンクをいちばん外に着る」ヘルシーなインナーづかいとはまた違う心地よい緊張感と奥行きが誕生。とっぴに見えないよう、似た素材＆トーンでまとめるのがコツ。長いコートと短いイン