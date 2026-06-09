世の中には「美容室が苦手」という人がけっこう多い。髪を切ってもらうこと自体は好きで、髪型を整えてもらったり、イメチェンでカラーを入れたりして気分があがるという人でも、美容師とのコミュニケーションが苦手だったりする。今回は「美容室で苦手なこと」を描いたあるある漫画を紹介する。【漫画】本作を読む後ろから画面が見えたようで…本作『美容室での苦手なこと』を描いたのは、現在はWebデザイナーとして活躍している