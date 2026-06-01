「ボビイ ブラウン（BOBBI BROWN）」が、“ビタエン”として知られるベストセラーアイテムをリニューアルし、「ビタエンリッチド クリーム＆フェイスベース プラス」（15mL 3740円、50mL 1万450円）として7月3日に発売する。2001年の発売以降、初のリニューアルとなる。【画像をもっと見る】ビタエンは、「美しいメイクは、美しい素肌から」というブランド創立時からの信念のもとに誕生。単なるプライマーやスキンケアクリーム