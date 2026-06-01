「ボビイ ブラウン（BOBBI BROWN）」が、“ビタエン”として知られるベストセラーアイテムをリニューアルし、「ビタエンリッチド クリーム＆フェイスベース プラス」（15mL 3740円、50mL 1万450円）として7月3日に発売する。2001年の発売以降、初のリニューアルとなる。

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ビタエンは、「美しいメイクは、美しい素肌から」というブランド創立時からの信念のもとに誕生。単なるプライマーやスキンケアクリームではなく、スキンケアの延長線上にありながらメイクとシームレスに融合する存在として支持されてきた。日本ではブランド内リピート購入率1位を記録している。

今回のリニューアルでは、ビタミンを従来の5倍配合し、ナイアシンアミドとアスコルビルグルコシドを新たに採用。日中の肌にうるおいと輝きを与え、ツヤとハリに満ちた肌をキープする。さらにグリセリン、アセチルグルコサミンを新配合。角層のすみずみまで浸透し、肌のかさつきやキメをなめらかに整える。プライマーと保湿を1ステップで叶えるマルチ機能というコンセプトはそのままに、ベース効果を長時間キープする“ブースター下地”として再定義。柔らかなバターのように肌へすっと溶け込むバームテクスチャーも継承している。

新商品発表会に登場したヘア＆メイクアップアーティストの長井かおり氏によると、化粧崩れの主な原因は「テクニック不足」「製品のミスマッチ」「スキンケア不足」の3つだという。特にスキンケアは、崩れを恐れて保湿を怠ると皮脂が過剰分泌され、かえって崩れを招く。「理想のベースメイク前の肌状態は“もちぺと”。ベタつきもなくサラサラでもない、適度な湿度で吸い付くような質感がメイクを始めるベストなタイミングのサイン」と語る。

ビタエンの活用法として、長井は2通りを提案。1つ目は、手持ちの下地の前に仕込むブースター下地として、後から乗せるベースメイクの効果を底上げし、メイク持ちを向上させる。2つ目は日中の化粧直しとして、ファンデーションの上から少量なじませてスポンジで押さえるだけでリタッチでき、その上から日やけ止めの塗り直しも叶える。

■ボビイ ブラウン：公式サイト