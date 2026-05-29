2023年に14歳年下の一般男性と再婚したタレントの新山千春が26日、オフィシャルブログを更新。レアなシボレー車での車中泊キャンプの様子や自然体な姿を多数公開した。 約20年乗り続けた愛車“Jeep”から新たに「ランドクルーザー70」に乗り換えた新山。新たな愛車とともに２日間で約1000キロにおよぶ旅を楽しんだことなどをブログでつづっている。 この日、新山はブログを更新すると、絵文字を交えながら「今回のYouTube chiha