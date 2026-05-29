新山千春、夫婦でレア車・シボレーの車中泊キャンプ満喫
2023年に14歳年下の一般男性と再婚したタレントの新山千春が26日、オフィシャルブログを更新。レアなシボレー車での車中泊キャンプの様子や自然体な姿を多数公開した。
約20年乗り続けた愛車“Jeep”から新たに「ランドクルーザー70」に乗り換えた新山。新たな愛車とともに２日間で約1000キロにおよぶ旅を楽しんだことなどをブログでつづっている。
この日、新山はブログを更新すると、絵文字を交えながら「今回のYouTube chiha room」について、「シボレーのレア車で車中泊キャンプ編です！！！」と報告。「レア車chevy vanに車中泊して 鮎を 塩焼きしたり、ジャークチキンを作ったり 大自然の中でのリアルな夫婦の会話！笑」とアウトドアを満喫した様子をつづりつつ、「自分の抜け加減が年々増し増しの状態な現状です」とユーモアたっぷりに振り返った。
木々に囲まれたキャンプ場に停車するクラシックなシボレー・バンやその前で笑顔を見せる新山。黒のプリントTシャツにデニムを合わせたラフなスタイルで、ヴィンテージ感漂う車内でくつろぐショットや運転席に座る姿、炭火でじっくり焼かれた鮎の塩焼きの写真などアウトドアならではの豪快な食事シーンも披露。
さらに、動画の内容について「シボレーの車内の細かいパーツも色々ご紹介しています！！」といい、「レトロパーツに目がない」という新山は「ハロゲンの目はどうしようもなく可愛いのでランクル70もロマンのあるハロゲンにしたい！！」とこだわりものぞかせた。
最後は「ぜひぜひみてね！ YouTubeはプロフィールからも見れます」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
約20年乗り続けた愛車“Jeep”から新たに「ランドクルーザー70」に乗り換えた新山。新たな愛車とともに２日間で約1000キロにおよぶ旅を楽しんだことなどをブログでつづっている。
この日、新山はブログを更新すると、絵文字を交えながら「今回のYouTube chiha room」について、「シボレーのレア車で車中泊キャンプ編です！！！」と報告。「レア車chevy vanに車中泊して 鮎を 塩焼きしたり、ジャークチキンを作ったり 大自然の中でのリアルな夫婦の会話！笑」とアウトドアを満喫した様子をつづりつつ、「自分の抜け加減が年々増し増しの状態な現状です」とユーモアたっぷりに振り返った。
さらに、動画の内容について「シボレーの車内の細かいパーツも色々ご紹介しています！！」といい、「レトロパーツに目がない」という新山は「ハロゲンの目はどうしようもなく可愛いのでランクル70もロマンのあるハロゲンにしたい！！」とこだわりものぞかせた。
最後は「ぜひぜひみてね！ YouTubeはプロフィールからも見れます」と呼びかけ、ブログを締めくくった。