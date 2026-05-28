近年、SNSやZINE、文学フリマなどを通じて、日記というジャンルがじわじわと広がりを見せています。なぜ今、人は日記を書き、そして、他人の日記を読みたくなるのだろう。東京・下北沢にある日記の専門店「日記屋 月日」ディレクターであり、世にも珍しい日記専門誌『季刊日記』編集長を務める久木玲奈さんに話を聞きました。久木玲奈ひさき・れいな1991年生まれ。日本大学芸術学部卒。事務員や書店員を経て、東京・下北沢の「日