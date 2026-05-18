浮気や不倫の恋は甘くてスリルがあるけれど、心のどこかで「幸せにはなれない」と分かっているもの。それでも抜け出せない女性には、実は共通する“心の癖”があります。そこで今回は、そんな女性たちの共通点を解説します。「私なんて…」と自分の価値を低く見積もる「私なんて大切にされる価値ないし」「２番目でも必要とされてるなら…」などと考えがちではありませんか？そんな風に自己肯定感が低いと、本来は受け取れるはずの