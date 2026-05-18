「分かってるのにやめられない」不倫や浮気にハマる女性の共通点
浮気や不倫の恋は甘くてスリルがあるけれど、心のどこかで「幸せにはなれない」と分かっているもの。それでも抜け出せない女性には、実は共通する“心の癖”があります。そこで今回は、そんな女性たちの共通点を解説します。
「私なんて…」と自分の価値を低く見積もる
「私なんて大切にされる価値ないし」「２番目でも必要とされてるなら…」などと考えがちではありませんか？そんな風に自己肯定感が低いと、本来は受け取れるはずの誠実な愛を見落としてしまい、“都合のいい存在”に甘んじてしまうのです。大事なのは「私は大切にされていい」と自分に言い聞かせること。言葉にするだけでも、恋の選び方が変わっていきます。
刺激に弱く「非日常」に引かれてしまう
不倫や浮気の恋がやめられない理由のひとつが、“秘密のスリル”。「誰にも言えない関係」という特別感は、日常の退屈や孤独を一瞬で忘れさせてくれます。でも、その刺激は長続きしないのが現実。むしろ罪悪感や不安という代償のほうが大きいのです。だからこそ、恋愛以外に夢中になれる趣味や挑戦を見つけるようにしましょう。
「NO」と言えず、流されやすい
「断ったら嫌われそう」「彼が誘うなら応えなきゃ」という感じで、つい相手に合わせすぎるところありませんか？境界線を引けないタイプは、相手のペースに巻き込まれやすく、気づけば不倫関係や浮気関係に…。もし自分にそういうところがあるなら、些細なシーンでも「NO」をしっかり言うことを意識しましょう。
浮気や不倫にハマるのは“意志が弱いから”ではなく、心の中に染みついた「癖」が関係しています。その癖を少しずつ手放せば、本当に欲しかった「安心できる愛」に出会えるチャンスは必ず広がっていきますよ。
🌼その男性、浮気性です。略奪愛が「幸せになれない理由」