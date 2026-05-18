パペットの国〈トゥーホック〉に住むキャラクターのパペットスンスンと「セブンイレブン」がコラボレーションし、5月26日（金）から、オリジナルパン＆スイーツなど計7商品が全国の「セブンイレブン」で発売される。【写真】パペットスンスン×「セブンイレブン」商品一覧■スンスン商品がてんこ盛り！今回のコラボでは、スンスンならではの「ふわあっ♪」をキーワードにした、「スンスンのふわふわクリームのプリン」「スンス