「一緒にいて疲れない人」は、特別に気を使っているわけではありません。ただ、距離の取り方が自然で、無理のない関係をつくっているものです。その違いは、日常のちょっとした関わり方にあります。踏み込みすぎる前に一度止まる距離感の取り方がうまい人は、相手の反応を見ながら話題を広げています。例えば、少し踏み込んだ話をしたときに、相手の返しが薄ければそれ以上深掘りしないでしょう。この“引く判断”があることで、相