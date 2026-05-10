メイクアップアドバイザーの伊早坂美裕です。チークって顔全体の印象にあんまり関係なさそうに思えて、なんとなく適当にしていませんか？実は、チーク一つで顔の印象を大きく変えることができるんですよ。そこで今回は、印象別失敗しないチークの塗り方MAPをご紹介します。【詳細】他の記事はこちら王道美人チーク王道の美人チークは、メインカラーをチークトップよりも少し上の位置にブラシを置いて、そこから目尻側に広げるよ