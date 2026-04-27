普段あまり感情を出さない彼なのに、なぜかLINEではよくスタンプを送ってくる…。それ、実は“本気のサイン”かもしれません。男性は言葉での愛情表現が苦手な分、スタンプに気持ちをのせることも。そこで今回は、男性が本命の女性にだけ送る「LINEスタンプ」の特徴を紹介します。わざわざ探して送ってくる“あなた向け”のスタンプ普段はあまりスタンプを使わないのに、あなたにだけは可愛い系や気遣い系のスタンプを送ってくる…