先生の名前も「さおり」だったから勘違いしちゃって、さあ大変！【漫画】本編を読む主墨染清(@sumizomesei)さんが描く『推しへの手紙を先生に自分宛だと勘違いされちゃった話』が、読者の赤面を誘い話題となっている。主人公の高校生・石橋くんは、不良ぶっているが実はVチューバーにマジ恋する隠れオタク。抜き打ちの持ち物検査で、生徒指導の桜井先生に「推しへのラブレター」を没収されたことから物語は加速する。■偶然の一致