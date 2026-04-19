着方の幅も広がる「身幅がゆるいスエット」ロンＴ同等の気楽さがありながら、そのふっくらとした風合いによってロンＴ以上のボリュームを担保するスエット。なかでもすそをIN/OUTしたときの違いや、そでまわりのニュアンスなど、アレンジを楽しめるゆったりとしたサイズ感を軸にセレクト。「鎖骨をシャープに映し出すルーズなオフショル」グレースエット／Ungridピアス 3,740円／mimi33（サンポークリエイト）そでにたまる前提