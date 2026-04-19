「1枚でキレイになれる」シンプルなスウェットの選び方





着方の幅も広がる「身幅がゆるいスエット」

ロンＴ同等の気楽さがありながら、そのふっくらとした風合いによってロンＴ以上のボリュームを担保するスエット。なかでもすそをIN/OUTしたときの違いや、そでまわりのニュアンスなど、アレンジを楽しめるゆったりとしたサイズ感を軸にセレクト。







「鎖骨をシャープに映し出すルーズなオフショル」

グレースエット／Ungrid ピアス 3,740円／mimi33（サンポークリエイト） そでにたまる前提のボリュームスリーブが洒脱な装いを演出。







「ルーズな落ち感に映えるシャープな切れこみ」

スエット／LE PHIL（LE PHIL NEWoMan 新宿店） 動くたびにムーディな余韻を残す、すそのドレープ。サイド部分のリブ編みでリズムづけ。







「端正なネイビーに迫力をもたらすパワショル」

ネイビーパワーショルダースエット／バナナ・リパブリック ボリューミィなそでに反して、コンパクトなウエストラインで膨張見えを回避。







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