トレンドのスタイルがお手頃価格で叶う「GU（ジーユー）」。2026年4月17日から23日まで、GUの一部アイテムが"アプリ会員限定"の特別価格で販売中です。編集部のおすすめ3アイテムを紹介します。「細見えする」と好評リブプルオンパンツさっとはけてキマるプルオン型のパンツで、微フレアなシルエットとリブ素材が「細見えする」と好評です。公式サイトのクチコミでは、「生地もサラッとしてとても履きやすいです」「やわらかい素材