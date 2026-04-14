【ストリートファイター6：メンテナンス】 4月15日15時～17時 実施予定 カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC用対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」において、メンテナンスを4月15日15時より17時にかけて実施する。 今回のメンテナンスでは、3月17日のアップデート