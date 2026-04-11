イタリア中部トスカーナ州の州都であるフィレンツェは、ルネサンス時代の建築や芸術品を数多く残す芸術の都として、世界中の旅行者たちを魅了し続けています。「サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂」のドゥオーモ、サン・ジョヴァンニ洗礼堂、ジョットの鐘楼、ボッティチェッリの代表作『プリマヴェーラ』と『ヴィーナスの誕生』を所蔵するウフィッツィ美術館など、フィレンツェには見どころが盛りだくさんで一日ではまわりき