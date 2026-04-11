韓国で爆発的にヒットし、いま日本でも大バズり中の「ドバイチョコ餅」。もちもち、ザクザクの食感のコントラストを楽しめる、中東発祥のスイーツです。SNSで話題沸騰中の新感覚スイーツが、日本のコンビニで気軽に購入できるとのウワサが......！唯一無二のリッチな食感を自宅でそのコンビニというのが、ナチュラルローソンです。公式SNSでは2026年4月10日に、新商品として「ドバイスタイルもちもちクッキー チョコ」が紹介されて