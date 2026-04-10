政府は4月8日、防衛力の強化に向け、徳島市と小松島市にまたがる徳島小松島港を、「特定利用港湾」に指定しました。指定は県内で初めてです。「特定利用港湾」に指定されたのは、徳島市と小松島市にまたがる徳島小松島港です。政府は防衛力の強化に向け、全国に「特定利用空港・港湾」を指定していて、自衛隊や海上保安庁が航空機や船舶を使って訓練を行えるよう、指定を受けた空港や港を整備・拡充する方針です。県によりますと、