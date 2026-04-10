県内の写真愛好家グループによる作品展が、4月10日から徳島市で始まり、グループのメンバーによる力作が並んでいます。この写真展は、県内の写真愛好家らのグループ、徳島新光会が開きました。会場には、グループのメンバー13人が、この一年間に思い思いのテーマで撮りためた写真から選んだ、とっておきの1枚が並んでいます。こちらは、小松島市の松浦颯人さんの作品です。港町のお祭り