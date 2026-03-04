整備士不足を理由に運休が相次いでいる徳島のドクターヘリについて、ヘリを運航する関西広域連合は、4月以降運航が難しいとの見通しを示しました。関西広域連合は、徳島を含む2府6県で8機のドクターヘリを運航していますが、ヘリの飛行に必要な整備士が不足しているため、2025年から毎月、何日かを運休する状態が続いています。運航を委託している会社との契約が3月末で終了することを受け、関西広域連合では新たな委