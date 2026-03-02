クウェートで2日朝、アメリカ軍機3機が墜落しました。アメリカ軍は、クウェートの防空システムにより誤って撃墜されたとしています。アメリカ中央軍は、空軍のF15E戦闘機3機が2日朝、クウェートの防空システムにより、クウェート上空で誤って撃墜されたと明らかにしました。乗組員6人は全員無事だということです。クウェート側が誤射を認めていて、現在原因を調査中だとしています。